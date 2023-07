A64: Startschuss für Baustellenmarathon bis 2029 an der Grenze

Eine sogenannte Wechselverkehrsführung in beide Richtungen wird von Montag, 17. Juli, bis zum Sonntag, 20. August 2023 eingerichtet. Autobahn GmbH

Die notwendigen Vorarbeiten für eine mehrjährige Streckenerneuerungsmaßnahme auf der A64 am Übergang zur ehemaligen B52 stehen in den Startlöchern. «Es ist vorgesehen, die Richtungsfahrbahnen Luxemburg und Trier auf einer Streckenlänge von jeweils rund 12 Kilometern nacheinander grundhaft zu erneuern», heißt es in einer Pressemitteilung der Autobahn GmbH. Demnach sollen insgesamt drei Bauabschnitte bis Ende 2029 abgeschlossen sein.

Eine sogenannte Wechselverkehrsführung in beide Richtungen wird von Montag, 17. Juli, bis zum Sonntag, 20. August 2023 zwischen der Bundesgrenze und dem AS Trier-Verteilerkreis eingerichtet. Im Anschluss führen vormittags zwei verengt geführte Fahrstreifen nach Luxemburg, auf der anderen Seite nur einer. «Am Nachmittag, wenn die Berufspendler wieder nach Deutschland zurückfahren, stehen zwei verengt geführte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Trier zur Verfügung», heißt es weiter. Dann geht es in Richtung Luxemburg lediglich auf einer Spur weiter.

Am Montag, 21. August 2023 bis planmäßig Ende November, folgen die Arbeiten zur Erneuerung der Mittelstreifenentwässerung, bevor es in die Winterpause geht und dem Verkehr wieder jeweils zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Im März 2024 sollen dann die eigentlichen Bauarbeiten beginnen: Die Strecke zwischen der Sauertalbrücke und dem Parkplatz «Markusberg» in Richtung Trier bekommt ihr Makeover. Im Anschluss dann in die andere Richtung. Ende September 2025 soll mit der ersten Phase Schluss sein.

«Die Baukosten belaufen sich insgesamt auf rund 69 Millionen Euro», lässt die Autobahn GmbH wissen. Davon würden etwa 31 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt entfallen; 5,5 Millionen Euro für die Baustellenverkehrsführung.

Auf einer Streckenlänge von jeweils rund 12 Kilometern wird die Fahrbahn von Grund auf erneuert. OpenStreetMap/Autobahn GmbH