Luxemburg: Statec bestätigt weitere Indextranchen

In Luxemburg liegt die jährliche Inflationsrate im Juli bei 3,7 Prozent, so Statec in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung. Das nationale Statistikamt unterscheidet jedoch «gegenläufige Tendenzen» zwischen Erdölprodukten, die seit vergangenem Februar weiterhin die allgemeine Inflationsrate nach unten drücken, und anderen Produkten, die «voraussichtlich weniger zum Rückgang der Inflation im August beitragen» werden.