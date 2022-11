Luxemburg: Statec prognostiziert drei Indexierungen im Jahr 2023

Angesichts der Krisen, mit denen sich Luxemburg, wie auch der Rest der Welt konfrontiert sieht, ist die Zukunft mit vielen Unsicherheiten behaftet – auch im Hinblick auf Inflation und Preisentwicklung. Das macht es schwierig, Prognosen abzugeben, wie auch das Statistikinstitut Statec in einer Pressemitteilung am heutigen Montag angibt. Schätzungen bezüglich möglicher Preisentwicklungen für das kommende Jahr gibt es dennoch: Genannt werden Inflationsraten von 6,4 Prozent für 2022 und 3,4 Prozent für 2023. Zwei Index-Tranchen sind laut Prognosen wahrscheinlich: Einmal im Januar 2023 und einmal zum ersten April 2023. Letztere wäre die verschobene Tranche, die eigentlich im Juli 2022 fällig gewesen wäre. Aus den veröffentlichten Daten des Statistikinstituts geht zudem hervor, dass sich eine dritte Indextranche im vierten Quartal 2023 abzeichnet. Sollten die Öl-Preise weiter in die Höhe schnellen, falle die dritte Tranche möglicherweise sogar schon im dritten Quartal.

Die deutlichste Steigerung seit 2007

Für den Monat Oktober lag die Inflationsrate unverändert bei 6,9 Prozent, aber die Preise zogen weiter an. Das lag einmal an den explodierenden Energiepreisen und teurer werdenden Lebensmitteln. So machte sich die Preissteigerung abermals deutlich an der Zapfsäule bemerkbar: 7 Prozent Steigerung bei Diesel und 5,1 Prozent bei Benzin. Der Heizölpreis stieg um 8,6 Prozent und der Preis für Gas um 13,6 Prozent. Die Preise für aus Erdöl hergestellte Produkte lagen um 35,2 Prozent höher als die im Oktober 2021.