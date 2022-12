Luxemburg: Statec prognostiziert drei Lohnindexierungen für 2023

Das Großherzogtum wird in den Jahren 2022 und 2023 voraussichtlich ein «moderates Wachstum» verzeichnen. Vincent Lescaut/L'essentiel

Luxemburg dürfte in den Jahren 2022 und 2023 einer Rezession entgehen, schätzt das Statistikinstitut Statec in seinem zweiten Konjunkturbericht dieses Jahr, der am Montag vorgestellt wurde. Das Großherzogtum wird voraussichtlich ein «moderates Wachstum» verzeichnen, heißt es: 1,7 Prozent im Jahr 2022 und 1,5 Prozent im Jahr 2023. Das Statistikamt geht davon aus, dass dies vor allem auf die Maßnahmen der Tripartite-Verhandlungen zurückzuführen ist.

In den letzten Monaten war die Inflation in Luxemburg niedriger als in der Eurozone. Hierzulande etwa 6,9 Prozent auf ein Jahr gerechnet im September/Oktober, gegenüber 10,6 Prozent in der Eurozone. «Zum Beispiel stieg der Gaspreis im Oktober im Großherzogtum auf ein Jahr gerechnet um 40 Prozent, in der Eurozone um 80 Prozent», erklärt Bastien Larue, Ökonom bei Statec. Energie fällt jedoch mittlerweile weniger ins Gewicht, so macht sie nur noch ein Drittel des gesamten Preisanstiegs aus, während der Anteil von Dienstleistungen, Industriegütern und Lebensmitteln (+11 Prozent im Jahresvergleich) steigt.

Nächste Indextranche Anfang 2023

Die nächste Indextranche wird für Anfang 2023 erwartet. «Wir können aber noch nicht sagen, ob es Januar, Februar … sein wird», präzisierte Dr. Serge Allegrezza, Statec-Direktor. Es folgen die verschobenen Tranchen für 2022 im April 2023 und wahrscheinlich eine weitere Indexierung Ende 2023 oder Anfang 2024. Die Inflation wirkt sich negativ auf die Konjunktur aus, insbesondere in der Industrie und im Baugewerbe. Der Finanzsektor hält sich deutlich besser. Während die steigenden Zinssätze die Gewinne der Banken erhöhen könnten, sinkt die Nachfrage nach Krediten.