Luxemburg : Statec prognostiziert weitere Indexierung – neue Tripartite kündigt sich an

Wie das Staatsministerium in seiner Mitteilung zur Inflationsprognose am Mittwochmorgen schreibt, wird Premierminister Xavier Bettel (DP) in den kommenden Wochen eine Sitzung des Koordinierungsausschusses der Tripartite einberufen. «Die Regierung wird diese Sitzung […] nutzen, um mit den Sozialpartnern die Modalitäten für die Kompensation der voraussichtlichen zusätzlichen Indextranche zu erörtern, die vollständig zugunsten der privaten Haushalte angewendet werden soll», so das Ministerium.