Luxemburg: Statec rechnet noch in diesem Jahr mit nächster Indextranche

Das Statec weist darauf hin, dass der Krieg in der Ukraine und die Spannungen in den weltweiten Lieferketten die Inflation weiter antreiben. Zudem verschlechtern die zunehmenden Aussichten auf Gasengpässe die Lage, denn solche Engpässe könnten sich stark auf die Strompreise auswirken.

China und Russland

Die Preise in Luxemburg sind stark dem globalen Kontext geschuldet. Neben dem Krieg in der Ukraine bringt Chinas «Null-Covid»-Politik die globalen Produktionsketten stark durcheinander. Das treibt auch die Preise in die Höhe. In Europa haben die Sanktionen gegen Russland «diesen Preisdruck zusätzlich verstärkt».