Statements: Fronten vorm Cargolux-Streik bleiben verhärtet

Richard Forson, Cargolux-Präsident und CEO.

Tarifverhandlungen und Schlichtungsverfahren konnten im Ringen um einen neuen Kollektivvertrag für die Cargolux-Beschäftigen keine Einigung bringen. Die Gewerkschaften OBGL und LCGB haben am Mittwochmorgen angekündigt, das Frachtunternehmen ab dem Folgetag zu bestreiken – zu viele, für sie zusammenhängende Forderungen sahen sie als nicht erfüllt an.

Cargolux-Präsident und CEO Richard Forson hat auf einer Pressekonferenz die Sicht des Unternehmens dargelegt. «Überzogen» hält er die Vorstellungen der Arbeitnehmervertreter. Diese wollen angesichts der ihrer Meinung nach geringen Erhöhungen in den vergangenen 20 Jahren, Inflation, Rekordprofiten und -investitionen eine Lohnerhöhung von sechs Prozent über eine Laufzeit von vier Jahren. Cargolux hatte vier angeboten. Forson erklärte auf der Konferenz, dass die Gewerkschaften die «mittel- und langfristige» Zukunft sowie 200.000 Euro (vor Steuern) Bonuszahlungen aus den Augen ließen, die jeder Mitarbeiter leistungsunabhängig für die Jahre 2020 bis 2022 erhalten soll.

Lohnentwicklung bei Cargolux Nach Gewerkschaftsangaben haben Piloten von 2002 bis 2018 keine Lohnerhöhung erhalten, das Bodenpersonal ein Plus von einem Prozent im Jahr 2006. Ab 2019 gab es demnach lineare Lohnerhöhungen: Durchschnittlich 1 Prozent über vier Jahre bei Piloten und 1,5 Prozent beim Bodenpersonal.

Die Gewerkschaftsseite sieht das völlig anders: Die Gewinnbeteiligungsprämie habe nichts mit der geforderten prozentualen Lohnerhöhung zu tun, erklärte der LCGB in einer Reaktion auf die Pressekonferenz. Einerseits beruhe sie auf dem Einsatz der Mitarbeiter, andererseits falle sie durch die außergewöhnlichen Umstände während der Pandemie wohl nur einmalig so hoch aus. «Aufgrund der geplanten Investitionen in die Cargolux-Neuausrichtung wird die Zahlung einer solchen Prämie für die kommenden Jahre viel unwahrscheinlicher und stellt daher im Gegensatz zu einer Lohnerhöhung keine nachhaltige Verbesserung der Löhne und Gehälter dar», so der Gewerkschaftsbund.

Ausgleich bei Index-Änderungen

Forson gab auf der Konferenz an, man habe mittlerweile das Angebot auf fünf Prozent über fünf Jahre erhöht. Der LCGBL wehrt ab: Dieses Angebot sei nie offiziell unterbreitet worden. Ihr Standpunkt: «Die Gewerkschaften lehnen im Übrigen diesen Versuch, Verhandlungen in der Öffentlichkeit zu führen, ab.» Weiter erklärte die Gewerkschaft die Beharrlichkeit beim Thema Index. Dieser sei ein essenzieller Bestandteil der Verhandlungspolitik für Tarifverträge. Sollten, so der LCGB, «wiederkehrende Angriffe der Arbeitgeberverbände auf den Index» Erfolg haben, sei eine Gleichbehandlung der Mitarbeiter nicht mehr gewährleistet, die bestehenden Lohnstrukturen in Gefahr und die verhandelten Tarife nicht mehr passend.

Zum Schutz vor Inflation fordern sie deshalb von Cargolux für jede Auslösung einer Indexstufe eine garantierte Anpassung von 2,5 Prozent des Bruttolohns aller Beschäftigten – sollte der Index gesetzlich gedeckelt, oder ein degressives System eingeführt werden. An diesem Punkt scheint das Transportunternehmen einzulenken. Richard Forson gab am Vormittag an, dass die Direktion plane, eine Garantie in den Kollektivvertrag aufzunehmen. «Diese Garantie gilt, wenn Cargolux in seinen Kassen mindestens 200 Millionen US-Dollar hat, um die Lieferanten weiterhin parallel bezahlen zu können», erklärte der CEO.

Möglich scheint auch eine Annäherung beim Thema Homeoffice. OGBL und LCBG hatten bemängelt, das Unternehmen wolle die Mitarbeiter schlechter stellen, als gesetzlich geregelt ist und das Mitbestimmungsrecht aushebeln. Richard Forson sagte später, dass die Geschäftsleitung nur dann plane, die Beschäftigten an den Arbeitsplatz zurückzuholen, wenn es wirtschaftlich erforderlich sei. «Wir sind damit einverstanden, die Personaldelegation zu konsultieren, um Maßnahmen zur Erleichterung der Telearbeit einzuführen», sagte er.

Streiks bei Cargolux 2015 gab es bei Cargolux bereits einen Tarifkonflikt mit einer Arbeitsniederlegung. Der Streik ab Donnerstag wäre jedoch der erste in der Geschichte des 1970 gegründeten Unternehmens.

Die Gehaltstabelle für das Bodenpersonal spaltet jedoch offenbar weiterhin. Forson führte eine Ungleichbehandlung der Beschäftigten als problematisch an und schlug stattdessen eine zusätzliche Zeiteinheit nach Vorbild des Stufensystems bei Beamten für Personal vor, das seit 2015 befördert wurde. «Ungerecht für Arbeitnehmer, die vor 2015 eingestellt wurden», reagierte LCGB-Gewerkschaftssekretär Paul de Araujo. Außerdem habe Geschäftsleitung im letzten Tarifvertrag eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. «Eine Rücknahme der bereits eingegangenen Verpflichtungen kommt daher nicht in Frage», so das Gewerkschaftsstatement.