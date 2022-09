Differdingen: «Statio'minute» – Die Parkuhr, die das Ordnungsamt ruft

Nicht weit von der Differdinger Post, in der Rue Michel-Rodange, gibt es eine neue Parksäulem die «Statio'minute». Parkt ein Wagen auf einem der zwei angrenzenden Plätze, leuchtet eine Zeitanzeige auf. Von 30 Minuten an zählt die Uhr rückwärts, beim Erreichen der Null wird das Signal rot. Dann ist die Gratis-Parkzeit vorbei.

Weniger Parkplätze

Bei Differdinger Händlern kommt das Gerät nicht so gut an. «Die Idee ist wahrscheinlich, den Durchgangsverkehr flüssiger zu machen», so die Inhaberin eines Geschäfts« ich bin aber nicht sicher, ob so Kunden nach Differdingen kommen. Die sahen sich vorher schon unter Zeitdruck». Ein Kollege fügt hinzu: «Immer wieder wird sich über zu wenige Parkplätze beschwert. Nun hat die Gemeinde für die Statio'minute die Fläche von drei auf zwei Plätze reduziert».