Es spielte nur ein Team : Statistik zeigt, wie chancenlos Villarreal gegen Liverpool war

Liverpool steht mit einem Bein im Finale der Champions League. Gegner Villarreal hatte nicht den Hauch einer Chance.

Der FC Liverpool kann weiter auf den dritten Champions-League-Sieg nach 2005 und 2019 hoffen. Das Team gewann am Mittwochabend das Halbfinal-Hinspiel gegen Bayern-Bezwinger FC Villarreal mit 2:0 (0:0). Die Gastgeber waren in Anfield mehr als überlegen. Dies zeigen auch mehrere Statistiken.

Ballbesitz

Schüsse

19:1 – was für eine Statistik. Von Villarreal kam eigentlich gar nichts in der Offensive. Liverpool-Torwart Allison durfte sich einen ruhigen Abend machen, denn der eine Schuss, den die Offensive von Villarreal abgab, ging nicht auf seinen Kasten. Kein Wunder, machten sich die Nutzer in den sozialen Medien über den Abend des Liverpool-Torhüters lustig.

Pässe in der gegnerischen Hälfe

Was war denn zwischen der 56. und 72. Minute mit Villarreal los? In den mehr als 15 Minuten gelangen dem Team von Erfolgstrainer Unai Emery nur zwei Pässe in der gegnerischen Hälfte. Man zimmerte den Ball einfach weg. Ebenfalls eine erschreckende Statistik: die Zuspiele im gegnerischen Drittel. Im ganzen Spiel waren es 27 – der Wert von Liverpool war fast fünf Mal so hoch.