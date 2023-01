Deutschland : Statue von Rammstein-Sänger Till Lindemann nach nur einem Tag gestohlen

Nur einen Tag nach ihrer Aufstellung ist eine Statue des Rammstein-Sängers Till Lindemann in Rostock gestohlen worden. Wie die Rostocker Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die Behörde am Vormittag über den Diebstahl informiert. Die Statue hatte demnach erst seit Dienstag auf einer Wiese in der Bertolt-Brecht-Straße in Rostock gestanden. Die Polizei suchte nach Zeugen des Diebstahls.