Luxemburg: Stau legt Verkehr auf der A6 lahm

Wer auf der Autobahn A6 in Richtung Luxemburg-Stadt unterwegs war, musste sich auf der Strecke auf einen stockenden Verkehr einstellen. Schon am Donnerstagmorgen bildetet sich zwischen der belgischen Landesgrenze und der Raststätte Capellen in Richtung Luxemburg-Stadt ein Stau von etwa fünf Kilometern Länge.