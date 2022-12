Luxemburg: Staus auf dem Arbeitsweg lassen Pendler über Kündigung nachdenken

«Ich fahre um 5.20 Uhr los, um um 7.30 Uhr auf der Baustelle zu sein. Um 17 Uhr fahre ich dann wieder los, um um 19 oder 20 Uhr zu Hause zu sein. Manchmal überlegt man, den Job in Luxemburg zu kündigen», sagt Andrew aus Marche-en-Famenne. «Das sagen wir uns jeden Tag», stimmt Emilie zu, die seit 13 Jahren im Großherzogtum arbeitet. «Dann kommt der Lohn und man beschließt, noch ein bisschen zu bleiben und so weiter».

«Die Fahrzeit hängt auch von den Arbeitszeiten ab», sagt Denis. Aufgrund 32 Jahren im Schichtdienst bei derselben Firma, habe er keine allzu großen Probleme. Demnach könne man das Problem nicht auf alle Grenzgänger übertragen. «Ich werde meinen Arbeitsplatz nicht aufgeben», so David, der in der Schlosserei- und Rohrleitungsmechanik arbeitet. «Mein Arbeitsweg beträgt 120 Kilometer. Ich fange um 5.45 Uhr an und mache um 13.45 Uhr Feierabend. Zu diesen Zeiten ist das Verkehrsaufkommen normalerweise nicht allzu hoch. Wenn meine Arbeitszeiten geändert werden, kündige ich.»