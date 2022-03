«Da waren Hände drin» : Stefanie Giesinger zoomt an ihre Riesen-Narbe ran

Vor knapp zwei Wochen wurde sie operiert. In einem Video zeigt sich Model und Instagram-Star Stefanie Giesinger nun glücklich darüber, wie die Heilung vorangeht.

Am 9. März wurde Stefanie Giesinger (21) in Berlin operiert. Ihre Fans lässt sie seither auf Instagram mit regelmäßigen Updates an der Genesung teilhaben. In neuen Videos zeigt die Pfälzerin ihre rund zehn Zentimeter lange, mit groben Stichen genähte Narbe – Vorsicht: Der Anblick ist nichts für zarte Gemüter!