Liebes-Aus: Stefano Zarrella und Romina Palm haben sich getrennt

Getty Images for eyes + more

Keine Hochzeitsglocken für Stefano und Romina

Die Gerüchte über eine Trennung befeuerte Stefano selbst vor einer Woche. So entfernte er den Namen der 23-jährigen Influencerin aus seiner Profilbeschreibung auf Instagram. Romina tat es ihm dann gleich. Ein weiteres Indiz für ein Liebes-Aus bildete das Fehlen der Ex-«Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin bei der Veröffentlichung von Stefanos neuem Kochbuch «Unglaublich lecker» vergangenen Mittwoch.

Stefano und Romina lernten sich an einer Party in Köln kennen. 2020 gaben sie dann ihre Liebe bekannt. Nur ein Jahr später hielt der Italiener um die Hand seiner Liebsten in Rom an. Damals sagte Romina zu «Bild»: «Ich will richtig riesig heiraten. Gerne auch mit dreitägiger Feier. Man heiratet schließlich nur einmal.»