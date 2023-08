Stefanos Tsitsipas: Zuschauerin im roten Kleid bringt Tennis-Ass auf die Palme

Just vor seinem Aufschlag meinte der Grieche, ein Insekt zu hören, und versuchte, es mit seinem Schläger zu verscheuchen.

Getty Images via AFP

Stefanos Tsitsipas und die Zuschauerin in Rot hatten in Cincinnati eine Auseinandersetzung.

Es ist eine bizarre Geschichte, die bei den Masters in Cincinnati für Furore sorgte. Sie führte zwar nicht dazu, dass Stefanos Tsitsipas seine Partie in der zweiten Runde verlor, aber sie brachte den Griechen gehörig aus dem Konzept. In der Geschichte gibt es drei Involvierte: die Weltnummer vier, den Stuhlschiedsrichter und eine Frau im Publikum.