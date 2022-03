Daten-Plattform : Stehen Server von Mega bald in Luxemburg?

LUXEMBURG – Das Großherzogtum könnte demnächst als europäischer Sitz der neuen, von Kim Dotcom lancierten Daten-Plattform Mega fungieren.

Xavier Buck, Chef von EuroDNS in Leudelingen.

Wird Mega seinen europäischen Sitz in Luxemburg einrichten? Dieses Gerücht haben in den vergangenen Wochen mehrere Internetseiten gestreut. Schließlich ist einer der Investoren in die neue, von Kim Dotcom lancierte Daten-Plattform ein Luxemburger: der Informatikunternehmer Xavier Buck, Gründer und Direktor der DCL Group, eine Holding, zu der EuroDNS, LuxCloud und das Datacenter Luxembourg gehören.