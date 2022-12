Corona : Steht das Ende der Isolationspflicht auch im Saarland bevor?

SAARBRÜCKEN – Derzeit wird über das Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte im Saarland debattiert. Am Dienstag will der Ministerrat eine Entscheidung treffen.

Weil am Ende der Woche die aktuell gültige Corona-Rechtsverordnung ausläuft, will der Ministerrat am Dienstag beschließen, wie es künftig weitergehen soll. Wie der Saarländische Rundfunk (SR) berichtet, ist es durchaus möglich, dass die Isolationspflicht für Corona-Infizierte – wie bereits im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz, sowie in anderen Bundesländern – dann auch im Saarland hinfällig wird.