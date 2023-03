François Bausch in Brüssel: Steht die chinesisch-luxemburgische Beziehung auf der Kippe?

China rückt politisch immer weiter ins Abseits, was nicht zuletzt an der jüngst ausgerufenen dritten Amtszeit von Xi Jinping und seiner Nähe zu Russland liegen dürfte. Doch welche Auswirkungen hat das auf die chinesisch-luxemburgischen Beziehungen? Unter den zahlreichen Themen, die der luxemburgische Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng), bei seinem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am heutigen Montag debattierte, war auch Chinas derzeitige Rolle in der Weltpolitik auf der Gesprächsagenda. Dabei kamen sie zum Entschluss, dass die Volksrepublik «eine große Herausforderung für die Sicherheit der Nato-Verbündeten» darstelle.