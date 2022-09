EU-Recht im Weg : Steht die deutsche Cannabis-Legalisierung vor dem Aus?

Die Analyse des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags zeigt, dass die geplante Cannabis-Legalisierung wohl doch gegen das EU-Recht verstößt. Deutschland sei an die europäischen Verträge gebunden und müsse noch einige rechtlichen Hürden überwinden.

Im Koalitionsvertrag zwischen Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen ist vereinbart, eine «kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften» einzuführen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Gesetzgebungsverfahren. Der deutsche Bundesdrogenbeauftragte, Burkhard Blienert (SPD), hatte einen Gesetzentwurf für Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres angekündigt. Mitglieder des Gesundheitsausschusses des Bundestages sind momentan in den USA und Kanada unterwegs, um sich über die dort zum Teil bereits vorgenommene Legalisierung zu informieren.