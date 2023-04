Club in der Krise: Steht Oliver Kahn vor dem Rauswurf? Nun spricht der Bayern-Boss Klartext

Beim FC Bayern München brennt der Baum lichterloh. Vergangenen Mittwoch schieden die Münchner im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City aus. Auch im DFB-Pokal scheiterten die Münchner im Viertelfinale am SC Freiburg. Und in der Bundesliga ist der FC Bayern zwar auf Rang eins, doch die Dortmunder haben nur zwei Punkte Rückstand.

Und auch laut Sky steht Kahn arg unter Beschuss. Lothar Matthäus meint in seiner Rolle als TV-Experte für RTL: «Der Name von Oliver Kahn ist auch bei mir genannt worden am Telefon, dass die Position ganz sicher nicht mehr die stabilste ist.» Der Rekordnationalspieler glaubt aber nicht, dass es eine gute Idee wäre, sich von Kahn zu trennen.

Gibt es die große Überraschung?

Weiter bekräftigte er, «den FC Bayern wieder genau dorthin zurückzuführen, wo er hingehört: an die Spitze in allen Wettbewerben. Dafür werden wir jeden Stein umdrehen.» Bereits zuvor dementierte Club-Präsident Herbert Hainer die Gerüchte.

Gemäß der «Bild» ist all dies aber nur die halbe Wahrheit. So gibt es gemäß der Zeitung sehr wohl eine Kahn-Diskussion. Zudem soll sich Ex-Präsident Uli Hoeness überlegen, seinen Sohn Florian als Kahn-Nachfolger zu installieren. Der 43-Jährige übernahm von seinem Vater den Familienbetrieb «HoWe Wurstwaren KG» als Geschäftsführer. Auch der langjährige DFB-Manager Oliver Bierhoff soll ein Kandidat sein.

«Brazzo + Kahn: Helden von einst, Pfeifen von heute»

Die Bosse sahen die Ziele des Vereins unter Nagelsmann in Gefahr, obwohl man zu diesem Zeitpunkt noch in drei Wettbewerben vertreten war. Nach sechs Spielen unter Thomas Tuchel ist man nun im Pokal und in der Champions League ausgeschieden – jetzt geht es nur noch um die Meisterschaft. Am Samstag folgt das Spiel gegen Mainz.