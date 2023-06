Luxemburger Konjunkturbericht: Steigende Einkommen und nur mäßig rosige Aussichten

Das Wirtschaftswachstum in Luxemburg wird sich wohl in Grenzen halten.

Die Inflation hat in den vergangenen Monaten nachgelassen – in Luxemburg und im Euroraum. Die Entwicklung wird durch die Entspannung auf den Energiemärkten und bei den Lieferketten begünstigt, wie das Statistikinstitut Statec in seinem Konjunkturbericht am Montag schreibt. Entwarnung gibt es aber noch nicht, da die meisten Produkte weiterhin teurer werden und die Kerninflation ohne Erdölprodukte weiterhin hoch bleibt.