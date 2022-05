Luxemburg: Steigende Zinssätze belasten die Haushalte

Im März lag der feste Zinssatz für Immobilienkredite laut der Banque centrale de Luxembourg (BCL) bei 1,66 Prozent, gegenüber 1,34 Prozent im November. Nach neueren Zahlen von Athome liegt er bereits bei 2,8 Prozent. Dieser Zinsanstieg, der sich in den nächsten Monaten fortsetzen dürfte, stelle ein Risiko dar, so Pascal Fraselle. Er befürchtet «noch größere Schwierigkeiten beim Zugang zu Wohneigentum». Der Anstieg der Zinssätze werde auch diejenigen belasten, die Kredite mit variablen Zinssätzen aufgenommen haben, was etwa 30 Prozent der Kredite ausmache.

Fraselle zufolge ist die hohe Verschuldung der Haushalte «nichts Neues in Luxemburg». Er weist darauf hin, dass die Kreditbelastung der Haushalte häufig «rund 45 Prozent des verfügbaren Einkommens erreicht, während sie in den Nachbarländern bei 30 oder 35 Prozent liegt». Dies sei jedoch kein Grund zur Beunruhigung, so der Experte: «Das Einkommensniveau ist deutlich höher als in anderen Ländern», so dass eine höhere Verschuldungsquote erträglich sei. Die Ausfallquote bei Krediten sei in Luxemburg niedriger als in anderen Ländern.