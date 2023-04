Laut Statec: Gestiegener Sparzins sorgt für ordentlich Zaster auf Luxemburger Konten

Lange Zeit gab es kaum Zinsen auf das Ersparte. Das sieht seit einigen Monaten anders aus und lässt die Sparkonten vieler Luxemburger offenbar wachsen, wie das nationale Statisitkinisitut Statec festgestellt hat. «Wenn man sich den Gesamtbestand an Termineinlagen der in Luxemburg ansässigen Haushalte bei den inländischen Banken ansieht, stellt man einen starken Anstieg fest: 8,3 Milliarden Euro im Februar 2023, also 3,5 Mal mehr als noch im Februar letzten Jahres (2,3 Milliarden)», erklärt das Statistikamt gegenüber L'essentiel. Eine Termineinlage, auch Festgeldkonto genannt, ermöglicht die Anlage eines Geldbetrags für eine im Voraus festgelegte Dauer und zu einem im Voraus festgelegten Zinssatz.