Ferrari der Woche : Steil nach oben

Am 9. September findet in Maranello eine der größten Ferrari-Auktion aller Zeiten statt. Ein guter Grund, die aktuelle Preislage etwas zu analysieren.

Ferrari feiert seinen 70. Geburtstag. Auch aus diesem Grund veranstaltet Marktführer RM Sotheby's am 9. September in Maranello unter dem Titel «Leggenda e Passione» eine Auktion, bei der ausschließlich Ferrari unter den Hammer kommen. 40 Preziosen sind bislang bekannt, das Angebot reicht vom günstigen 348 TS aus dem Jahre 1991 über einen Daytona, der 40 Jahre in einer Scheune gestanden hatte – bis hin zu einem 250 GT mit kurzem Radstand, für den bis zu 10 Millionen Euro bezahlt werden dürften. Spannend aber auch: Der Ferrari 400i aus dem Jahre 1983 aus der Sammlung von «Rolling Stone» Keith Richard, der das Auto neu gekauft hatte und in den vergangenen 34 Jahren nur gerade 3267 Kilometer damit gefahren ist.

Gut zwei Dutzend Ferrari überstiegen die 1-Millionengrenze

Doch wie ist die Marktlage für diese klassischen Ferrari? Die Auktionen im Umfeld von Pebble Beach Mitte August dürfen als Gradmesser gelten. An der Küste von Kalifornien treten jeweils alle großen Auktionshäuser an – und heuer war das Angebot an Ferrari überwältigend. Zwar war es nicht einer der italienischen Sportwagen, der den höchsten Preis erzielte, diese Ehre gebührt dem Aston Martin DBR 1, der für stolze 22,5 Millionen zugeschlagen worden war. Doch mehr als zwei Dutzend Ferrari schafften den Sprung über die Millionengrenze. Spitzenreiter war ein 275 GTB Competizione: Bei exakt 14,5 Millionen Dollar knallte für dieses Schmuckstück der Hammer – ein neuer Rekord für dieses Modell.

Ganz klar ist: Frühe Rennwagen mit schöner Geschichte verkaufen sich weiterhin glänzend, da zeigt die Tendenz bei den Preisen weiterhin steil nach oben. Auch die ganz klassischen Modelle wie der California Spyder, die «normalen» 275 GTB oder die Superamerica werden immer teurer. Heftig auch die Steigerungen bei einem ganz neuen Modell, dem LaFerrari, für den bereits mehr als 3,5 Millionen Dollar abgedrückt werden - das Fahrzeug ist erst zwei Jahre alt, kostete damals rund eine Million. Etwas erstaunlich ist dagegen, dass die Daytona auf einem tiefen Niveau verharren, bei Bonham's konnte man diese Ikone der 70er Jahre schon für 511.000 Dollar haben. Das schwächste Glied war allerdings eine F355 Berlinetta, die es zum Discountpreis von 55.000 Dollar gab.

Ferrari 599 GTB: «der Potenzialsieger»

Doch die Frage muss ja sein: wo liegt das größte Potenzial? Eine Beobachtung in Pebble Beach: Es sieht ganz so aus, als ob die 308 GTB so langsam durchstarten. Zwar gab es ein solches Modell noch für 73.700 Dollar bei Bonham's, doch ein paar Schritte weiter schaffte es bei RM Sotheby's ein gleiches Modell auf 192.500 Dollar. Nur schon diese große Schere zeigt, dass der Markt wahrscheinlich heiß ist. Gleiches gilt für den Nachfolger, den 328, bei dem die Preisspanne zwischen 99.000 und 154.000 Dollar lag. Und das hatte nicht bloß mit dem Zustand der Auktionsstücke etwas zu tun. Maßiv nach oben zeigen auch die Preise für den 512M, da haben sich die Preise innerhalb eines Jahres verdoppelt. Gooding verkaufte ein schönes Stück für sagenhafte 478.500 Dollar. Auch ein 512BBi kam auf 429.000 Dollar - einen anderen gab es schon für 242.000 Dollar. Einig ist man sich, dass man mit den Mittelmotor-Zwölfzylindern, also von 365 GT4 BB bis zum besagten 512M, kein Geld mehr verlieren kann. Außer natürlich beim Unterhalt, der nicht wirklich günstig ist.

Unser Tipp: Ferrari 599 GTB. Die gibt es weiterhin für knapp mehr als 100.000 Euro. Doch das ist ein wirklich hervorragendes Fahrzeug, das auch im Alltag richtig viel Freude macht. Und irgendwann müssen diese feinen Stücke auch aus ihrem Loch kommen - wie eigentlich alle Ferrari.