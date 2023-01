Luxemburg Stadt: Steile Straßen werden bei Frost und Schnee automatisch gestreut

Eine Anlage ist am oberen Ende der Montée de la Petrusse in Betrieb.

In der Hauptstadt verteilen Anlagen bei Frost oder Schnee automatisch Sole – eine Mischung aus Salz und Wasser – auf der Fahrbahn. «Die an der Montée de la Petrusse ist bereits in Betrieb, eine weitere wird gerade an der Route de Trèves installiert», erklärt Dan Ferron von der Straßenbauabteilung der Hauptstadt. Sie werden an kritischen Stellen mit starken Gefällen angebracht.