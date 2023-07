Bundespräsident meets Luxembourg: Steinmeier legt Kranz zum Opfergedenken nieder

Anschließend stand eine Kranzniederlegung am Nationaldenkmal zum Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs auf dem Programm. Nach Gesprächen unter anderem mit Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel und Außenminister Jean Asselborn will Steinmeier luxemburgische Feuerwehrleute und Rettungskräfte treffen, die den Deutschen bei der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 geholfen hatten.