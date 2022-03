Luxemburg – «Stellen Sie sich vor, ein russischer Film würde in Luxemburg ausgezeichnet...»

«Haben wir noch das Recht, Tolstoi zu lesen?». Die Frage, die die Partei Déi Lénk am Donnerstag an die Regierung richtete, spiegelt die politische Komplexität der westlichen Sanktionen gegen Russland nach dem Krieg in der Ukraine wider. Natalya Kudryashova, die Regisseurin von «Gerda», ist weder eine Oligarchin noch eine enge Vertraute des Kremls, betont Georges Santer, der Präsident des LuxFilmFests, aber der Film wurde vom Luxemburger Filmfestival gestrichen. Ebenso wie alle russischen Filme, die für ein junges Publikum bestimmt waren. «Ein Skandal, der antirussische Ressentiments schürt» für die Linkspartei, ein schwerer Schlag für die Organisatoren des Festivals.