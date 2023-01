Onlineriese: Stellenabbau bei Amazon – wie viele Luxemburger wird es treffen?

Amazon beschäftigt in Luxemburg mehr als 4000 Personen. DR

Mit über 4000 festangestellten (Vollzeit-)Mitarbeitern ist Amazon einer der fünftgrößten Arbeitgeber im Großherzogtum. Als der CEO des Konzerns, Andy Jassy, im November letztes Jahr die Streichung von 10.000 Stellen ankündigte, stieg die Besorgnis in den luxemburgischen Büros des Online-Riesen. Dies wurde am Donnerstag nicht besser, als Amazon seine Prognosen auf mehr als 18.000 Stellenstreichungen korrigierte.

Die Kommunikationsabteilung von Amazon in Luxemburg lehnte auf Anfrage von L'essentiel am Donnerstag jeden Kommentar ab und verwies auf die Pressemitteilungen des Unternehmens. Im November kündigte das Unternehmen die Streichung einer Reihe von Stellen in den Geschäftsbereichen Geräte und Bücher sowie ein freiwilliges Abfindungsangebot für einige Mitarbeiter der Organisation People, Experience, and Technology (PXT) an.

Nachdem der «jährliche Planungsprozess» abgeschlossen war, wurden die Zahlen nach oben korrigiert. Eine Entscheidung, die mit der schwierigen Wirtschaftslage und den umfangreichen Neueinstellungen der letzten Jahre begründet wurde. Der Großteil der Stellenstreichungen wird «unsere Amazon-Läden und unsere PXT-Organisationen» betreffen, so Andy Jassy.

Befristete Verträge werden nicht verlängert

Im Großherzogtum – dem europäischen Hauptsitz des Konzerns – arbeiten etwa zwei Prozent der 200.000 Amazon-Beschäftigten in Europa. Am Donnerstag konnte das Unternehmen nicht sagen, ob und wenn ja, wie viele Arbeitsplätze in Luxemburg betroffen sein könnten. Interne Quellen räumten jedoch ein, dass das Land der Kündigungswelle nicht entgehen dürfte. Es bleibt auch abzuwarten, ob Versetzungen zu anderen Standorten möglich sein werden.

«Obwohl jeder Arbeitgeber, der mindestens 15 Personen in Luxemburg beschäftigt, dem Sekretariat des Konjunkturausschusses jede Entlassung aus Gründen, die nicht am Arbeitnehmer liegen, mitteilen muss, wurde dieser bis heute noch nicht unterrichtet», erklärte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag gegenüber L'essentiel.

Bereits Ende letztes Jahr hatten Mitarbeiter mit befristeten Verträgen, die teilweise erst vor wenigen Monaten eingestellt worden waren, erfahren, dass sie nicht bleiben würden. Schon bald plane der Internetriese nach eignen Angaben mit Betroffenen in Kontakt zutreten. «Wir beabsichtigen, ab dem 18. Januar mit den betroffenen Mitarbeitern (oder, falls in Europa zutreffend, mit den Personalvertretungen) zu kommunizieren», so Amazon.

«Wir haben hier einen langen Weg hinter uns»

«Wir bemühen uns, die Mitarbeiter zu unterstützen und bieten eine Abgangsentschädigung, übergangsweise Krankenversicherungsleistungen und Hilfe bei der externen Vermittlung an», so der CEO. Amazon erinnerte im November 2022 daran, dass seine Belegschaft in Luxemburg durch eine große Vielfalt an Arbeitsplätzen auf allen Ebenen im Vergleich zu Ende 2021 um mehr als zehn Prozent gewachsen sei.