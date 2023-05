Psychologie: Stellst du dir vor, das Lenkrad rumzureißen? – Das steckt hinter solchen Gedanken 

Du fährst mit dem Auto auf der Autobahn und überlegst dir plötzlich, wie es wäre, wenn du jetzt einfach das Lenkrad herumreißen würdest. Du bist in einer Sitzung und stellst dir vor, wie du der Kollegin nebenan ihre Kaffeetasse auf den Kopf haust? Oder du spazierst einem Abgrund entlang und spielst mit dem Gedanken, was passieren würde, wenn du jetzt einfach jemanden hinunterschubsen würdest?

Intrusive Gedanken sind ungefährlich

Die meisten von uns kennen solche Gedanken. Und sie wurden sogar wissenschaftlich untersucht. Man nennt sie «intrusive Gedanken». Diese oft brutalen, obszönen oder abstoßenden Einfälle lösen häufig Scham, Schuld oder Angst aus. «Wie komme ich bloß auf so was?», fragt man sich. Wir interpretieren sie dann oft als Signal für eine düstere Seite in uns, als Charaktereigenschaften, die wir lieber nicht hätten.

Fehlinterpretation des Gehirns

Denn wenn du im Bus bist und daran denkst, etwas völlig Unangebrachtes hinauszuschreien, bist du höchst wahrscheinlich meilenweit davon entfernt, es tatsächlich zu tun. Die Forschenden gehen nämlich davon aus, dass es sich bei den intrusiven Gedanken um einen falsch interpretierten Überlebensmechanismus des Gehirns handelt. Der will uns eigentlich warnen und meint also genau das Gegenteil: Reiße jetzt bloß das Steuerrad nicht herum. In dem Moment, in dem du den Gedanken hast, bist du also weit davon entfernt, intrusive Gedanken in die Wirklichkeit umzusetzen. Schließlich hast du die Vorstellung ja sofort negativ bewertet.