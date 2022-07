Energieerpressung : Stellt Wladimir Putin Deutschland morgen das Gas ab – und was, wenn ja?

Am Donnerstag soll Russland nach Wartungsarbeiten an «Nord Stream 1» wieder Gas nach Deutschland liefern. Dass es so weit kommt, ist alles andere als sicher.

1 / 6 Derzeit geht die Sorge um, dass Russland bei der Ostseepipeline Nord Stream 1 nach einer geplanten Wartung des Gashahn nicht wieder aufdreht. via REUTERS EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen machte deutlich, dass sie einen kompletten Lieferstopp von Gas aus Russland in die Europäische Union für wahrscheinlich hält. REUTERS Ein kompletter Lieferstopp würde von der Leyen zufolge alle EU-Staaten schwer treffen. Geht es nach der EU-Kommission sollen im Fall eines Gasnotstands EU-Staaten deswegen zum Gassparen gezwungen werden können. REUTERS

Bis am Donnerstagmorgen um sechs Uhr soll wieder Gas durch die «Nord Stream 1»-Pipeline fließen. Wegen jährlicher Wartungsarbeiten ist die wichtigste Gasleitung nach Deutschland fast zwei Wochen still gelegen.

Dem planmäßigen Abschluss der Routinewartung steht zumindest aus Sicht des Betreibers Nord Stream AG nichts im Weg. Andernfalls müsste die Nord Stream AG den Markt in festgelegter Weise informieren. Bis Mittwochvormittag lag keine solche Mitteilung vor.

Können wir aufatmen?

Waren Befürchtungen, Russland könnte den Gashahn nach der Wartung nicht wieder aufdrehen, also falsch und können Deutschland und die anderen europäische Gasmärkte und letztlich auch wir aufatmen?

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Dreiergipfel in Teheran zunächst beruhigt: «Gazprom erfüllt seine Verpflichtungen, hat sie stets erfüllt und ist gewillt, weiterhin alle seine Verpflichtungen zu erfüllen». Allerdings hat Russlands staatlicher Energieriese Gazprom die Gaslieferungen nach Deutschland bereits im Juni auf 40 Prozent der täglichen Höchstmenge reduziert.

Putins Druckmittel: eine Ersatz-Turbine

Als Begründung wurde damals eine kaputte Turbine genannt, die und nach viel hin und her mittlerweile repariert und in Deutschland ist. Diese Turbine will der russische Präsident Wladimir Putin erneut als Hebel benutzen, wie er in Teheran klarmachte.

Sollte Russland die reparierte Turbine nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli die Durchlasskapazität nochmals deutlich zu fallen: «Dann gibt es nur 30 Millionen Kubikmeter am Tag.»

Dabei ist die Turbine nach Angaben des deutschen Wirtschaftsministeriums lediglich eine Ersatzturbine, deren Einsatz erst für September geplant gewesen sei.

Die ganze Diskussion sei somit ein Vorwand Moskaus zur Drosselung der Gaslieferung, wie die deutsche Bundesregierung mehrfach bekräftigte. Es werde dennoch «alles getan», um der russischen Seite den Vorwand mit der Turbine zu nehmen, so eine Sprecherin.

«Nord Stream 2» erzwingen?

Ob das gelingt? In Teheran erwähnte Putin im Zusammenhang mit möglichen Gasdrosselungen bei «Nord Stream 1» bereits ein weiteres Aggregat , das angeblich reparaturbedürftig ist.

Gleichzeitig bot der Kremlchef in Teheran an: «Wir haben noch eine fertige Trasse – das ist Nord Stream 2. Die können wir in Betrieb nehmen». Die neu fertiggestellte Pipeline Nord Stream 2 steht still, seit Deutschland das Genehmigungsverfahren für den Betrieb der Leitung wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine aussetzte.

«Europa erhält Crashkurs in russischer Energieerpressung»

Putin hatte schon in der Vergangenheit erklärt, die Inbetriebnahme von «Nord Stream 2» könnte die Gaspreise senken. Es wird befürchtet, dass Moskau die Inbetriebnahme von «Nord Stream 2» durch die Drosselung von «Nord Stream 1» erzwingen will.

Vor diesem Hintergrund kann es nicht wundern, dass nicht nur Deutschland dem morgigen Donnertag mit (An-)Spannung entgegen sieht. Fragt sich, wie viele dem konservativen «Wall Street Journal» zustimmen, das schreibt: «Europa erhält gerade einen Crashkurs in russischer Energieerpressung. Das Einzige, was man auf keinen Fall tun darf, ist, dem Erpresser nachzugeben – andernfalls wird die Energieunsicherheit Europas noch schlimmer».

Die Szenarien für den Donnerstag

«Was nun für Europa? Im besten Fall werden die durch den Schreck dieser Woche aufgewühlten Politiker ihre Planungen für realistische Alternativen vorantreiben. Dazu gehören Flüssiggaslieferungen aus anderen Ländern oder, wie im Falle Deutschlands, der weitere Betrieb der drei letzten Atomkraftwerke.

Die Gefahr ist, dass die Politiker stattdessen den Druck auf Kiew erhöhen, eine Lösung zu den Bedingungen des Kremls auszuhandeln. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron scheint dafür offen zu sein, für den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz bräuchte es nicht viel Überzeugungsarbeit, und Italiens Ministerpräsident Mario Draghi ist womöglich nicht mehr lange genug an der Macht, um eine entschiedene Linie zu vertreten. Was für ein Fehler das wäre. Europa erhält einen Crashkurs in russischer Energieerpressung. Das Einzige, was man auf keinen Fall tun darf, ist, dem Erpresser nachzugeben – andernfalls wird die Energieunsicherheit Europas noch schlimmer.»