Basketball in Luxemburg: Stellvertretender Nationaltrainer tritt überraschend zurück

Im Gespräch mit L'essentiel erklärte der FLBB-Präsident Samy Picard, er sei letzte Woche per E-Mail benachrichtigt worden, habe Altmann aber seither nicht mehr erreichen können, um die Situation zu klären. Auch eine Kontaktaufnahme von L'essentiel war nicht möglich. In seiner Nachricht gab der 42-Jährige keine genaueren Erklärungen zu den Gründen für seinen plötzlichen Rücktritt ab und ließ den Verband mit Unverständnis zurück.

Halbfinale muss wiederholt werden

Die Nationalmannschaft trainiert seit vergangener Woche für die Spiele gegen Italien am Donnerstag in der Coque und am Sonntag in der Slowakei. Altmann sei jedoch bisher nicht erschienen. Er wurde durch den Assistenztrainer der Herrennationalmannschaft Pierre Rodenbourg ersetzt.