Weihnachtsfest: «Stëmm vun der Strooss» beglückt mehr als 400 benachteiligte Luxemburger

«Das ist die erste Weihnachtsfeier, bei der es keinen Platz mehr gibt. Wir haben für 400 Leute geplant, und es ist voll. Dabei hat es gerade erst begonnen», stellt die Leiterin Alexandra Oxacelay fest. Es sei wichtig, zu dieser Jahreszeit etwas zu tun. Selbst für manche Menschen, die nicht von der Gesellschaft ausgeschlossen sind, sei Weihnachten nicht einfach. «Stellen Sie sich vor, Sie wären allein, ohne Familie. Sie müssten die Feiertage so verbringen und könnten sich nichts leisten, nichts verschenken oder gar Geschenke bekommen. Wie würden Sie sich fühlen?», betont Alexandra. Es habe einen Grund, warum so viele Menschen zu der Feier kommen.

Fast 90 Freiwillige sind aktiv, um zu helfen, die von «La Provençale» angebotenen Mahlzeiten oder die Stollen von «Auchan» und «De Schnéckert» zu servieren. Außerdem gibt es eine Bar, einen Barbier, der sich um die Bedürftigen kümmert. «Es ist ein Moment, den wir mit den Menschen teilen. Es erinnert uns daran, dass andere im Leben viel weniger Glück haben als wir. Es ist Weihnachten für alle», merkt der Friseur Ken Kries an. Indem er ihnen ermöglicht, wie alle anderen zu sein, mache er ihnen eine Freude. «Jemanden zu haben, der sich um sie kümmert», fügt Alexandra Oxacelay hinzu.

Ein Stand für Kinder

«Ich komme jedes Jahr. Ich finde es super, dass die Leute zusammen essen und ein Geschenk bekommen», wirft Wouter, ein Begünstigter, ein und stellt fest, dass es «viele neue Gesichter» gebe. Aufgrund der Pandemie konnte zwei Jahre keine Feier stattfinden. Es gebe Menschen, die wirklich etwas zu essen bräuchten. Dennoch sei es eine Möglichkeit zu feiern und neue Leute zu treffen. «Es kommen vermehrt ältere Menschen, die früher dieses Bedürfnis nicht hatten. Die Lebenshaltungskosten und die Kosten für medizinische Versorgung sind stark gestiegen», fügt Jean hinzu. Luxemburger hätten Angst davor, was die Anderen sagen, vor der Schande. Enorm viele Menschen, die es brauchen könnten, würden den Schritt nicht wagen, so Jean: «Im Allgemeinen funktioniert das System in Luxemburg gut, aber für den, der strauchelt, ist es unerbittlich.»