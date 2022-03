Luxemburg/Ukraine – Stéphane – zum zweiten Mal im Leben auf der Flucht

Dan und Danny haben Stéphane, Olga und ihre beiden Kinder bei sich zuhause aufgenommen. Vincent Lescaut/L'essentiel

Im Wohnzimmer ihres Hauses im Stadtteil Bel Air in Luxemburg spielen Dan und Danny mit einem kleinen Jungen. Der zweijährige Chris lebt seit zehn Tagen mit seinen Eltern und seinem drei Monate alten Bruder bei dem siebzigjährigen Ehepaar. Sie sind Geflüchtete. Aus aus der Ukraine.

Ein Wort, das für seinen Vater Stéphane wie ein Echo klingt. «2011 bin ich nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen von der Elfenbeinküste geflohen. Ich bin in die Ukraine gegangen und habe mich dort niedergelassen. Ich habe Olga kennengelernt und wir haben geheiratet», erzählt er. Doch am 27. Februar – drei Tage nachdem die Bomben auf den nahegelegenen Flughafen niedergingen – verließen der 36-jährige Ivorer, seine Frau und ihre beiden Söhne Kiew mit ein paar Habseligkeiten. Alles mussten sie zurücklassen, wie er erzählt, «einen guten Job» in einem Kommunikations- und Logistikunternehmen und das kurz zuvor gekaufte Haus. «Wir haben alles verloren».

«Es war wie ein Remake von 2011, ich wollte mit den Kindern kein Risiko eingehen» Stéphane, zum zweiten Mal auf der Flucht

Seine Erfahrungen in der Elfenbeinküste haben Stéphane geholfen, mit seiner Familie «zum richtigen Zeitpunkt, nach der ersten Welle» auszureisen. Obwohl sie zunächst überlegt hatten, zu bleiben, überquerten sie schließlich die Grenze. «Meine Frau war traumatisiert. Ich auch. Es war wie ein Remake von 2011, ich wollte mit den Kindern kein Risiko eingehen», erzählt er, «es ist traumatisch, wenn man ein angesehenes Leben führt und sich von einem Tag auf den anderen in einer solchen Situation wiederfindet».

Dan und Danny haben sie mit offenen Armen empfangen, ihnen ihre Türen geöffnet und hoffen, dass viele Familien es ihnen nachmachen werden. «Wir haben Platz, unsere Kinder sind weg», erzählen sie und betonen, dass «es nicht nur ukrainische Geflüchtete gibt». Man dürfe auch die anderen nicht vergessen. Denn wie Stéphane und seiner Familie gehe es vielen Menschen.

Vincent Lescaut/L'essentiel

Ohne Orientierung und ohne ein Ziel, landete die Familie durch «einen glücklichen Zufall» im Großherzogtum. Auf ihrer Flucht machten sie hier für eine Nacht Halt. Einige Internetrecherchen über das «ruhige Land» und die Freundlichkeit und Anteilnahme der Menschen haben sie für sich gewonnen. «Ich wusste nicht einmal, dass hier auch Französisch gesprochen wird», gibt Stéphane zu.

Nach nur einer Nacht in einem Aufnahmezentrum haben sie eine Familie gefunden, wo sie unterkommen konnten. «Wir hatten sehr viel Glück. Hier ist das Leben sehr teuer. ich hätte nicht erwartet, dass Menschen so etwas tun», sagt er, «die Hilfsbereitschaft der luxemburgischen Bevölkerung hat mich überrascht». Denn sowohl Nachbarn als auch Freunde von Dan und Danny haben gespendet und Sachen mitgebracht. «Eine Nachbarin hat Olga mitgenommen, um Kleidung zu kaufen», erzählt Danny.

«In der Ukraine hat man sich nicht vorstellen können, so bombardiert zu werden.» Olga

Auch wenn ihre Söhne noch zu klein sind, um in die Schule zu gehen, möchte das Paar ihnen die Möglichkeit geben, andere Kinder kennenzulernen. «Eine Kindertagesstätte bietet am Mittwoch Kindern aus der Ukraine an, kostenlos einen Tag dort zu verbringen», erzählen sie, «wir werden hingehen».