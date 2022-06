«Ich danke Gott» : Stephen Curry weint vor Freude nach NBA-Titel mit den Warriors

Die Golden State Warriors sind wieder da – zum vierten Mal in den vergangenen acht Jahren krönt sich die Mannschaft um Superstar Stephen Curry zum Champion in der NBA.

Die Golden State Warriors haben zum siebten Mal die Meisterschaft in der NBA gewonnen. Im sechsten Spiel holten die Warriors am Donnerstagabend (Ortszeit) ein 103:90 (54:39) gegen die Boston Celtics und entschieden die Finals mit 4:2 für sich. Für das Team um Superstar Stephen Curry ist es die erste Meisterschaft seit 2018, aber schon die vierte in den vergangenen acht Jahren.