Deborah James : Sterbende BBC-Podcasterin (40) wird von Queen in Adelsstand erhoben

BBC-Podcasterin und Mutter Deborah James (40) ist unheilbar an Krebs erkrankt. Die Queen hat die 40-Jährige jetzt zur Dame ernannt.

Die unheilbar an Darmkrebs erkrankte BBC-Moderatorin Deborah James ist wegen ihrer millionenschweren Spendenkampagne von Queen Elizabeth II. (96) in den Adelsstand erhoben worden. Die Königin habe die 40-Jährige zur Dame ernannt, teilte die britische Regierung am späten Donnerstagabend mit.