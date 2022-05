Megawelle : Steudtner träumt von neuem Surf-Rekord

26,21 Meter – nie hat ein Mensch eine höhere Welle gesurft. Dieser Rekord gehört nun dem Deutschen Sebastian Steudtner. Es ist die nächste Auszeichnung für einen Nürnberger Jungen, der seit Jahren die Szene aufmischt. Und der bereits die nächste Grenze verschieben will.

Dass er nie zuvor etwas Größeres gesurft ist, war Sebastian Steudtner schnell klar. Mit über 80 km/h jagte er im Oktober 2020 die Riesenwelle herunter. Von der irren Geschwindigkeit und dem Fahrtwind im Atlantik schossen ihm Tränen in die Augen. Er habe direkt gemerkt, dass dieser Gigant besonders ist, erzählt der deutsche Wellenreiter. Auch andere im portugiesischen Nazaré haben das gesehen. Dennoch musste der 37-Jährige anderthalb Jahre warten, bis das auch offiziell bestätigt wurde. Erst am Dienstag stand fest: 26,21 Meter war der Gigant am 29. Oktober 2020 groß. Nie zuvor und nie danach hat ein Mensch eine höhere Welle gesurft.