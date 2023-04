Luxemburg: Steueramt braucht Modernisierungskur und mehr Personal

Die luxemburgische Steuerverwaltung (Administration des contributions directes – ACD) ist bei weitem nicht auf der Höhe der Zeit, so das Ergebnis einer Prüfung durch eine externe Firma. Damit wurde die Arbeitsweise einer Behörde unter die Lupe genommen, die für alle in Luxemburg wohnenden und arbeitenden Menschen – aber auch für den Staat – von größter Bedeutung ist. So ist die ACD etwa für die Erhebung der Steuern zuständig, bearbeitet die Steuererklärungen der Bürgerinnen und Bürger und gibt ihnen gegebenenfalls zu viel gezahltes Geld zurück.

Der Prüfbericht, den Finanzministerin Yuriko Backes (DP) den Abgeordneten vergangenen Freitag vorlegte, zeigt nun aber große Lücken auf. «Vor dem Hintergrund von Personalmangel und veralteter Ausrüstung (...) müssen wir unsere Transformations- und Modernisierungsbemühungen verstärken», resümiert die Leiterin der ACD, Pascale Toussing. Der Bericht zeige in der Tat, dass die aktuellen IT-Systeme der Steuerverwaltung den Anforderungen nicht mehr gewachsen seien und die Steuerbeamten bei ihrer Arbeit nicht mehr adäquat unterstützten.

«Die Steuerverwaltung zu einem modernen Player machen»

Gerade diese Steuerbeamten seien nicht in ausreichender Zahl vorhanden. Die ACD «benötigt zusätzliches Personal in angemessener Zahl», um ihre Aufgaben wahrzunehmen und gleichzeitig die Digitalisierung und Modernisierung ihrer Arbeit voranzutreiben. Die Beamten seien im Übrigen nicht nur zu wenige, sondern hätten mitunter auch mit den häufigen Gesetzesänderungen zu kämpfen. «Die ACD ist eine Verwaltung, die sich ständig an neue, komplexe steuerliche Gesetzesvorgaben anpassen muss». Dies habe stark gestiegene Anforderungen an das Personal zur Folge.