Wegen Corona-Krise : Steuereinnahmen in Luxemburg brechen ein

LUXEMBURG – Die luxemburgische Wirtschaft wurde von der Corona-Krise stark in Mitleidenschaft gezogen, was zu einem großen Einnahmeverlust für den Staat geführt hat.

Die Staatsausgaben im Großherzogtum sind als Folge der Covid-19-Krise gestiegen, während die Einnahmen eingebrochen sind. Am Ende der ersten Hälfte des Jahres 2020 hat der Staat 1,1 Milliarden Euro weniger Steuern eingenommen als im vergangenen Jahr, was einem starken Rückgang von 12,5 Prozent entspricht. Während die Bilanz bereits im ersten Quartal leicht negativ war (-1,8 Prozent im Jahresvergleich), ging es im zweiten Quartal mit den Einnahmen in den freien Fall (-25 Prozent). Laut Statec werden die Steuereinnahmen in den Jahren 2020 oder 2021 deutlich unter den Erwartungen bleiben.