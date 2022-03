One Direction : Steuern Harry und Co. auf ein Burnout zu?

Die Musiker von One Direction tun sich schwer mit dem Leben als Megastars. Darum haben sie nun jemanden, der für sie an den Arzttermin denkt. Und sie gehen ins Zumba.

Den Jungs von One Direction geht langsam aber sicher die Puste aus. Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson , Niall Horan und Liam Payne bereiten sich derzeit auf eine Welttour vor, die sie auf 117 Konzerten durch Nordamerika, Australien, Neuseeland, Ozeanien und Europa führen wird. Nur wenige Tage vor dem ersten Konzert in London fühlen sich die Jungs allerdings ausgepowert und überfordert.

Ihr Management hat ihnen nun Zeitmanagement-Profis zur Seite gestellt, die helfen sollen, die hektischen Terminkalender der Gruppe zu sortieren. «Die Jungs haben unglaublich verrückte Berufs- und Privatleben und waren immer mehr gestresst wegen der vielen Arbeit», berichtete ein Freund aus Bandkreisen dem britischen «Mirror». «Natürlich will das Label sie nicht in ein Burnout pushen, deswegen hatten sie die Idee mit den persönlichen Assistenten.»

Mit Zumba fit für die Tour werden

Um sich körperlich in Topform zu bringen, haben Styles und seine Kollegen angefangen, Zumba-Unterricht zu nehmen. Ihr erstes Konzert geben One Direction dann am 23. Februar in der Londoner O2-Arena.