Steuern: Shakira hat erneut Ärger mit spanischen Justizbehörden

Die kolumbianische Sängerin Shakira (46) wird von den spanischen Behörden zum zweiten Mal der Steuerhinterziehung beschuldigt. Das berichtet unter anderem die BBC. Die Staatsanwaltschaft wirft der Sängerin demnach offenbar vor, den Staat im Jahr 2018 um 6,7 Millionen Euro betrogen zu haben.

Einer der Vorwürfe: Shakira soll es dem Bericht zufolge angeblich versäumt haben, Vorauszahlungen in Millionenhöhe für ihre «El Dorado World Tour» anzugeben. Die spanische Staatsanwaltschaft leitete bereits im Juli 2023 die zweite Untersuchung gegen den Popstar ein, veröffentlichte die Einzelheiten aber erst jetzt.

Shakira lebt derzeit in Miami

Die neuen Vorwürfe basieren laut den Medienberichten darauf, dass Shakira im Jahr 2018 mit ihrem Ex-Partner, Fußballstar Gerard Piqué (36), in Barcelona lebte und daher alle ihre internationalen Einkünfte dort versteuern musste. Die Anschuldigung: Die Sängerin hat ihr Geld stattdessen angeblich an «Unternehmen mit Sitz in Ländern mit niedrigen Steuern und hoher Intransparenz» weitergeleitet.

Shakira lebt derzeit in Miami und soll über die neuen Vorwürfe informiert sein. In einem Prozess im November muss sie sich in Spanien bereits vorhergegangenen Vorwürfen stellen, die aus den Jahren 2012 bis 2014 stammen. In diesem Fall wird ihr vorgeworfen, Steuern in Höhe von 14,5 Millionen Euro nicht gezahlt zu haben, sie hat jedoch wiederholt jegliches Fehlverhalten bestritten und die Vorwürfe zurückgewiesen.

Trennung im vergangenen Jahr

Shakira lebte mit Gerard Piqué zusammen in Barcelona. Die beiden hatten sich beim Dreh für das Musikvideo zu ihrem Lied «Waka Waka (This Time for Africa)» kennengelernt, dem offiziellen Song der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Wenig später kamen sie zusammen und galten elf Jahre als eines der großen Power-Paare der Sport- und Entertainment-Welt. Anfang 2013 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Milan zur Welt, das zweite Söhnchen Sasha folgte Anfang 2015. Im vergangenen Jahr trennte sich dann das Paar.