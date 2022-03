Daten aus Luxemburg : Steuersünder- Spur führt bis Thüringen

LUXEMBURG - Daten von deutschen Steuerflüchtlingen mit Bankkonten in Luxemburg bringen weiter Einnahmen. Nicht nur die direkten Nachbarländer profitieren davon.

Mitten in der deutschen Debatte um ein Steuerabkommen mit der Schweiz sorgen Daten von Steuerflüchtlingen aus Luxemburg erneut für Schlagzeilen. Denn die Auswertung der Daten einer Steuer-CD mit gut 3000 Kundendaten der HSBC in Luxemburg, die das Bundesland Nordrhein-Westfalen im vergangenen Herbst gekauft hatte, spülen weiter sechs- bis siebenstellige Summen in die Länderkassen.