Luxemburg: Steuern, Energie, Index – So sehen die Tripartite-Maßnahmen aus

Gewerkschaften, Arbeitgeber und Regierung sind am Freitag zur Tripartite auf Schloss Senningen zusammengekommen.

Es ist ein Abkommen «im Wert von etwa einer halben Milliarde Euro»: So beschrieb Finanzministerin Yuriko Backes (DP) das Abkommen über das sich die Regierung und die Sozialpartner geeinigt haben. Nach der Grundsatzvereinbarung, die am Freitag im Schloss Senningen ausgehandelt wurde, haben die Gewerkschaften den Text am Montag validiert. Dies sind die Grundzüge des Dokuments, welches darauf abzielt, «einen Inflationsschock Anfang 2024 zu vermeiden» und «Haushalte und Unternehmen durch spezifische Maßnahmen zu unterstützen».