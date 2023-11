Steve Wozniak: Apple-Mitgründer bricht bei Wirtschaftsgipfel zusammen

Steve Wozniak, der im Jahr 1976 gemeinsam mit Steve Jobs das Unternehmen Apple gegründet hat, ist in Mexiko ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 73-Jährige sei wegen eines «gesundheitlichen Problems» behandelt worden, aber derzeit in stabilem Zustand, erfuhr die Nachrichtenagentur AP am Donnerstag aus informierten Kreisen.

Der Zeitung New York Times sagte Wozniak, er sei am Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen worden, zurück in den US-Bundesstaat Kalifornien geflogen und warte gerade daheim in Los Gatos auf das Abendessen. «Ich bin wieder zu Hause und fühle mich gut», so Wozniak.