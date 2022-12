: Steven Spielberg bedauert Folgen seines Filmhits für weiße Haie

US-Regisseur Steven Spielberg hat in einem Interview die negativen Folgen seines Filmhits «Der weiße Hai» für die Raubfische bedauert. «Ich bedauere bis zum heutigen Tag die Dezimierung der Haipopulation aufgrund des Buches und des Films. Ich bedaure das wirklich sehr», sagte der 76-Jährige am Sonntag in der BBC-Sendung «Desert Island Discs». Spielberg sprach von einem «Fressrausch» (englisch: «Feeding frenzy»), den der Film nach seinem Erscheinen 1975 unter Sportfischern ausgelöst habe. Halb im Spaß, halb im Ernst sagte Spielberg, dass er deswegen Angst habe in Haigewässern baden zu gehen – «dass die Haie irgendwie sauer auf mich sind».