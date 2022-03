Blamage : Steven Tyler verhunzt die Nationalhymne

Wäre Aerosmith-Sänger Steven Tyler doch mal nur beim Rock geblieben. Stattdessen versuchte er sich nun an der US-Nationhymne - mit einigem Misserfolg.

Das war wohl nicht so der Hit! Steven Tyler durfte beim Spiel der Football-Mannschaften Baltimore Ravens gegen die New England Patriots die US-Nationalhymne singen. Doch was eigentlich eine Ehre ist, wurde zur vollständigen Blamage für den Aerosmith-Singer, wie das obige Video zeigt.