Kalinka-Prozess : Stiefvater muss 15 Jahre in Gefängnis

Seit fast 30 Jahren beschäftigt der Fall Kalinka die Justiz in Frankreich und Deutschland. Nun muss der deutsche Arzt Dieter K. ins Gefängnis, weil er seine Stieftochter umgebracht haben soll.

Ein deutsch-französischer Justizkrimi geht zu Ende - zumindest vorläufig: Fast drei Jahrzehnte nach dem Tod der 14-jährigen Kalinka ist ihr deutscher Stiefvater in Frankreich zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dieter K. habe Kalinka 1982 vorsätzlich Gewalt angetan und sie so unabsichtlich getötet, erklärte das Gericht am Samstag in Paris. Der 76-Jährige vom Bodensee soll zudem 400 000 Euro an die Hinterbliebenen zahlen. Der Anwalt des Verurteilten, Yves Levano, kündigte Berufung gegen das Urteil an.