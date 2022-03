Hatz durch Pamplona : Stiere spießen Männer an Hodensack auf

Zwei Männer sind bei der ersten Stierhatz des diesjährigen Sanfermines-Festes in Pamplona aufgespießt worden. Mehrere Läufer wurden verletzt.

Wie ein Sprecher des Roten Kreuzes nach der ersten Stierhatz des diesjährigen Sanfermines-Festes am Freitag mitteilte, wurden die beiden Männer im Alter von 25 Jahren am Oberkörper sowie am Hodensack aufgespießt.