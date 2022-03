Naturschutz in Polen : Stillende Mütter wehren sich gegen Baummassaker

Grundstücksbesitzer in Polen brauchen neuerdings keine Genehmigung mehr, um Bäume zu fällen. Eine Gruppe Mütter ist dagegen.

Eine umstrittene Gesetzesänderung in Polen hat ein Baummassaker entfesselt. Seit dem 1. Januar ist es Grundstücksbesitzern erlaubt, ohne Genehmigung Bäume zu fällen. Die Folgen der neuen Umweltpolitik lassen sich langsam, aber deutlich erkennen. In der Hauptstadt Warschau wurden in mehreren Parks alte Bäume gefällt, in Wäldern und Gärten im ganzen Land ragen Tausende Baumstümpfe aus der Erde.