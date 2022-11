Ursache noch unbekannt: «Stirb langsam»-Star nach schwerer Krankheit verstorben

Clarence Gilyard Jr. spielte in «Stirb Langsam» und «Walker, Texas Ranger» mit. imago/Future Image

Clarence Gilyard Jr. spielte neben Bruce Willis (67) in «Stirb Langsam», lange mimte er auch an der Seite von Chuck Norris in der Erfolgsserie «Walker, Texas Ranger». Nun ist der Schauspieler im Alter von 66 Jahren verstorben, wie die University of Nevada in Las Vegas meldet.

Dort war der US-Amerikaner zuletzt als Professor für Film und Theater tätig. «Wann immer wir ihn fragten, wie es ihm ging, erklärte er fröhlich, dass er ‹gesegnet› sei. Aber eigentlich sind wir diejenigen, die gesegnet waren, so viele Jahre lang seine Kollegen und Studenten gewesen zu sein», so die Universität in einem Statement, das The Wrap vorliegt.