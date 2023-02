Schweden : Stockholmer Polizeichef stirbt unter rätselhaften Umständen

Die Polizei sei gegen 19 Uhr am Mittwochabend über den Notruf informiert worden, dass es in einem Wohnhaus in Norrköping eine verletzte Person gebe.

Der Chef der Polizeiregion Stockholm und stellvertretende schwedische Reichspolizeichef Mats Löfving ist am Mittwochabend tot in seinem Zuhause aufgefunden worden. Gegen 19 Uhr wurde die Polizei über den Notruf über eine verletzte Person in einem Wohnhaus in Norrköping alarmiert, berichtet «SVT Nyheter». «Die Ermittlungen zu dem Todesfall laufen und die Polizei arbeitet daran, aufzuklären, was geschehen ist», teilte die Polizei am späten Mittwochabend mit.